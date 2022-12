ADVERTISEMENT

Debido a lo que había pasado, decidió ofrecer sus pasteles a bajo costo para recuperar por lo menos lo que invirtió en los ingredientes,

“Nos realizaron un pedido de 2 mil pasteles individuales los cuales no fueron por ellos y la persona responsable no fue a liquidar el trabajo ya realizado. Estamos tratando de recuperar algo de la inversión y por la magnitud del pedido no queremos que se nos vaya a caducar, estamos rematando los pasteles 30 pesos ó 2 por 50 pesos”.