Redes.- “Nunca juzgues un libro por su portada”: esa fue la lección que le dio un joven a su tío luego de que éste le devolviera una taza que le regaló en el intercambio navideño realizado por su familia. El intercambio consistía en dar regalos de al menos 500 pesos por lo que el tío se molestó al recibir una taza con un valor de aproximadamente 50, no obstante, nunca se percató de que dentro de la artesanía, se encontraba un tesoro con un valor mucho más grande.

Fue el usuario @choco_juancho_hijo de TikTok quien publicó el video del incómodo momento que vivió su familia durante el intercambio navideño. Resulta que la familia acordó comprar obsequios con un valor de al menos 500 pesos, sin embargo, el tío, identificado como Nico, no pudo evitar molestarse, al notar que su regalo era una simple taza para tomar café.

De acuerdo con lo mostrado en el video, el tío fue el primero en dar su regalo: se trataba de un reloj inteligente que recibió un joven muy alegre. Posteriormente, el joven le dio su obsequio a otro hombre el cual se trataba de un perfume. Entre aplausos y mucha alegría, todos los participantes comenzaron a dar sus regalos después de recibir el suyo: bolsos, relojes, collares y perfumes fueron los presentes que se pudieron ver en el video.

El problema inició cuando el joven Esteban le dio su regalo a Nico, el cual se trataba de una taza navideña llena de cacahuates. Sin meditarlo ni un poco, el tío preguntó si se trataba de una broma, pues no le parecía que todos tuvieran regalos con un valor de al menos 500 pesos y él sólo una taza .

“¿Una taza o qué, es broma? Como una taza con cacahuates, nos pusimos de acuerdo que era mínimo de 500 pesos, es más yo di un reloj que me costó 550, lo hago con gusto y cariño pero tú me estás dando una taza, ya son chin… lo me esmeró, lo hice porque quedamos de 500 varos como mínimo, para que no pasara esto de año con año que uno da un buen regalo y el otro te da una miseria”, dijo el tío molesto.

Aunque los familiares intentaban calmar al hombre, éste continuaba insultando e incluso le dijo a la persona que recibió el perfume que si a él le hubiera tocado la taza, también se hubiera molestado. Al ver que de verdad el hombre se estaba molestando, Esteban le pidió que revisara bien el regalo, a lo que simplemente le contestó que eran “ching…”.

Tras minutos de discusión y sin poder calmar al hombre, el sobrino le dijo que le daba los 500 pesos en efectivo para que se calmara, a lo que el tío accedió con una sonrisa, no obstante, jamás se imaginó que dentro de la taza se encontraba una sorpresa que no vio por no revisar con detenimiento.

El joven recibió la taza y fue entonces cuando le reveló que dentro de ella había cerca de 2 mil pesos que había colocado, debido a que su tío se encontraba con fuertes problemas económicos. Al ver el contenido de la taza, al tío no le quedó de otra más que quedarse en completo silencio, con un rostro de tristeza por lo que había despreciado.

“Vamos a hacer una cosa, dijimos de 500 pesos, te voy a dar los 500 pesos, dame la taza, solo te voy a dar un consejo nunca juzgues un libro mirando la portada, yo sabía que tenías necesidad y por eso dentro de la taza había yo puesto dinero, lástima que no lo aceptaste y te pusiste en ese plan, no importa, no vamos a pelear, tampoco esto sea para que nos apaguemos, vamos a seguir conviviendo”, dijo el joven.

Como era de esperarse, el video pronto causó revuelo en redes sociales y aunque muchos internautas aseguraron que probablemente está actuado, la lección que deja es digna de ser recordada y transmitida a todas las personas.

“Tremenda lección de vida para los que vive de apariencia”, “Como dejar mal a un compañero delante de todos”, “Es que la neta yo también me enojaría si doy un buen regalo y me dan una taza”, dijeron los internautas.

Parte tres pic.twitter.com/8vhdxV8cO7 — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 20, 2022

Con información de Quinto Poder