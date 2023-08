Internacional.-Mattel presentó su primera muñeca Barbie con síndrome de Down, esto para hacer más exclusiva su línea de juguetes de acuerdo con la empresa.

La muñeca se llevó a cabo con la Sociedad Nacional del Síndrome de Down de Estados Unidos y según Mattel, esta Barbie se caracteriza por su estructura más corta y el torso más largo que las otras muñecas de la gama.

Asimismo, Mattel detalla que la cara de la nueva muñeca también tiene una forma más redondeada, y tiene ojos almendrados, orejas más pequeñas y un puente nasal plano.

«Las palmas de la muñeca incluyen incluso una sola línea, una característica a menudo asociada a las personas con síndrome de Down», dijo Mattel.

La muñeca lleva un vestido de mangas abullonadas adornado con mariposas y flores amarillas y azules, colores asociados al síndrome de Down. Además lleva un collar rosa con tres chevrones hacia arriba que representan las tres copias del cromosoma 21, así como tobilleras ortopédicas rosas, según Mattel.

«Nuestro objetivo es que todos los niños se vean reflejados en Barbie y, al mismo tiempo, animarles a jugar con muñecas que no se parecen a ellos», declaró Lisa McKnight, vicepresidenta ejecutiva y directora mundial de Barbie y Muñecas de Mattel.

Al respecto algunos usuarios ya han comentado, muchos de ellos encantados con esta idea que tuvo Mattel. Y otros no tanto.

“Esta es una señal tan hermosa para todos en el mundo y especialmente para los niños que sufren de síndrome de Down. Ya sea que sean conscientes de ello o no. Apoyo esto”, comentó un usuario en YouTube. Mientras que otros añadieron: “Estoy esperando que Mattel tenga las bolas para sacar una muñeca que tenga una cara que represente a la mujer PROMEDIO”, y “Es solo para vender más, no para ser inclusivo”.

