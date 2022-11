Redes.-Una joven británica se ha vuelto viral en las redes sociales al compartir detalles sobre su vida laboral. Hannah, identificada como @hanelizabetx en TikTok, asegura haber renunciado a cuatro empleos luego de haber trabajado solamente un día.

En un video en el que se le puede ver caminando en la calle, la chica explicó el motivo detrás de su decisión de abandonar todos los trabajos que ha tenido hasta ahora.

“Literalmente, esta es como la cuarta vez que renuncio a mi trabajo después de un turno. Porque la vida es demasiado corta, y si no te gusta tu trabajo, vete”, señaló, en un clip de apenas 10 segundos de duración.

La publicación de Hannah se viralizó con casi medio millón de reproducciones y, como era de esperarse, generó un acalorado debate entre los usuarios.

Mientras que algunos la criticaron por desligarse de sus empleos con tanta facilidad, otros aseguraron estar de acuerdo con su forma de pensar.

“Creí que era el único. He hecho esto en cuatro trabajos este año porque no benefician mi salud mental ni me dan ganas de llegar a la mañana”; “Literalmente yo no soporto estar en un lugar donde no quiero estar. La vida es demasiado corta”; “Hago exactamente lo mismo incluso si no tengo dinero, eso me motiva a encontrar algo mejor. Amo mi nuevo empleo ahora”, fueron algunos mensajes que apoyaron su declaración.

“¿Cómo sabes si te gusta después de un turno? El primer turno es siempre el peor”; “No sigas yendo de un trabajo a otro tan rápido porque llegará un punto en el que la gente no te contratará porque no te verán como confiable”; “qué bueno no tener deudas”, escribieron sus críticos.

Tras ello, la joven aseguró no tener problemas económicos ya que, si bien tiene cuentas por pagar como estudiante, obtiene dinero gracias a que cuenta con un segundo empleo.

