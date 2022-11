Redes.- El pasado 26 de octubre, durante las visperas de Halloween, el telescopio espacial de la NASA captó una peculiar foto del Sol en la que el astro parece estar sonriendo.

A través de sus redes sociales, la NASA compartió la instantánea en la que se observan tres manchas oscuras sobre la superficie solar, que son interpretadas como dos ojos y una boca.

De acuerdo con los expertos, no se trata de que el Sol haya adquirido una sonrisa, sino más bien los agujeros coronales formaron esta característica facial, que se origina en su atmósfera.

Para poder extraer esta curiosa instantánea, los investigadores de la NASA le han aplicado a la imagen un filtro ultravioleta mediante la que han podido desvelar el rostro del Sol.

“Vistos en luz ultravioleta, estos parches oscuros en el Sol se conocen como agujeros coronales y son regiones donde el viento solar rápido brota hacia el espacio”, explicó la NASA.

En las regiones de la corona del Sol, el viento solar brota rápido hacia el espacio generando así todo tipo de dibujos como el que vemos en esta fotografía. De esta manera, y a pesar de que el Sol carece de rostro, esta imagen nos permite confeccionarle una gracias al fenómeno de la pareidolia.

¿Podría afectar a la Tierra?

Sin embargo, aunque esta curiosa sonrisa parece agradable, podría tener consecuencias desafortunadas para los planetas del sistema solar.

El viento solar de alta velocidad que emerge de estas regiones puede impactar en la magnetósfera de la Tierra y causar tormentas solares, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Las tormentas solares pueden acarrear fallas en los satélites de comunicaciones y naves espaciales en órbita. Las más intensas tienen el potencial de averiar las redes eléctricas en la superficie.

Say cheese! 📸

Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun «smiling.» Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31

— NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022