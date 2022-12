EU.-Tanya Herbert es la mujer con los pies más grandes del mundo, según reconoció recientemente el libro Guinness de récords, que agrega que está unos 8 centímetros por debajo de la mujer más alta del mundo.

De acuerdo con la organización de récords mundiales, Tania mide nada menos que 2 metros con 5 centímetros, mientras que sus pies, que difieren de tamaño, tiene una longitud de 33.1 (derecho) y 32.5 cm (izquierdo).

ADVERTISEMENT

Esto, aunque particular y asombroso, ha sido todo un reto en la vida de la mujer texana. Y, desde luego, todos se preguntarán cómo es que consigue zapatos que le queden.

«Ir a las tiendas estaba fuera de discusión. Ninguna de las tiendas en las que he estado tenía una talla 16 (de EU, aprox. 14 de México) para hombres y mucho menos una talla 18 (de EU, aprox. 15 de México) para mujeres», dijo a Guinness.

«Puedes encontrar zapatos de talla de hombre fácilmente, pero tratar de encontrar zapatos de mujer es imposible o extremadamente inasequible», externa.

El problema lo arrastra desde una temprana edad. Según relata, desde la preparatoria sus pies alcanzaron el tamaño que tienen hoy en día, además de que siempre fue la más alta en sus clases.

Sin embargo, lo que pudo ser un problema de autoestima, asegura que nunca fue así, pues sus padres se encargaron de brindarle la seguridad que siempre tuvo ante la situación.

«Mis padres me dieron una autoestima muy saludable mientras crecía, así que no pensé que ser alto fuera algo malo», externa. «Nunca recuerdo haber sido acosado ni nada por el estilo por mi estatura. Mis amigos en realidad me cuidaron mucho para asegurarse de que me quisieran y apreciaran».

Pese a que esto pudo ser una abismal ventaja deportiva, a Tanya nunca le interesaron los deportes: «Los entrenadores siempre querían que jugara baloncesto o algo así, pero yo siempre estaba más centrada en mi educación».

Y aunque durante una etapa de su vida sólo podía usar zapatos para hombre, la mujer con los pies más grandes del mundo logró crear una comunidad en redes sociales de mujeres que enfrentan el mismo problema y encontró maneras de tener sus propios zapatos femeninos por internet.

«Me compraba algunos de los zapatos más grandes que podía encontrar en línea y los manipulaba para extenderlos un poco más y hacerlos un poco más anchos para que se adaptaran a mis pies», relata.

Y pese a que se ha concentrado en cosas positivas, asegura que también ha recibido algunos mensajes no deseados: «El 5 por ciento de los hombres que me siguen son los que envían comentarios extraños e interesantes a mi bandeja de entrada preguntándome si les vendería fotos de mis pies», explica; pero asegura que no lo hará, sino que lo usará para mandar un mensaje positivo.

«Ser poseedor de un récord mundial puede abrir puertas en las que quizás no haya podido entrar antes. ¡Quiero ser una chispa en la industria de fabricación de calzado!», externa.