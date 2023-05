México.-Se viralizó en TikTok un video donde una maestra publicó que llevó a sus alumnos al cine. Durante el video, se puede ver y escuchar que los estudiantes cantan ‘Peaches’, la canción interpretada por el antagonista principal de la película Super Mario Bros, Bowser.

Esta canción se hizo conocida desde el estreno de la película sacada de los videojuegos por Bowser, el personaje antagónico al que le da voz el actor estadunidense Jack Black. En esta melodía, Bowser cuenta lo enamorado que está de la Princesa Peach mientras toca el piano.

​En los comentarios, algunos usuarios se quejaban del ruido que hacían los niños mientras coreaban la canción y mencionaron que si les hubiera tocado compartir sala con ellos se saldrían, mientras que otros aplaudían lo que hizo la profesora.

“A mí me toca una sala de esas y me salgo”, “No me quejo por que me hubiera unido a los niños”, “Qué bonito que sean felices y hayan disfrutado su día”, “Que en nuestra sala no haya chamacos xfa”, se lee.

En su momento, la «maeta» afirmó que la sala era rentada; por ello los menores estaban con tanta libertad dentro de ella.

“Espero que hayan rentado la sala para ellos solos, porque que dolor de cabeza entrar y ver eso”, decía el comentario.

Por su parte la profesora respondió: “Así es, si no alcanzaste a leer fue su festejo por el Día del Niño”.

El video se compartió el jueves 27 de abril en la plataforma de TikTok y a poco más de 24 horas de haberse subido supera las 300 mil visualizaciones y es el segundo más visto del perfil de la maestra, @sacrsthings.

Causó tal revuelo y controversia este video que tiene más de 60 mil me gusta, casi mil comentarios y ha sido compartido más de 500 veces.