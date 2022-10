“Quizás he visto Jurassic Park demasiadas veces, pero veo un raptor u otro dinosaurio pequeño”, expresó Ryan.

“Algunos dicen que es un pájaro grande, pero eso no tiene sentido, ya que lo que sea que es parece tener patas delanteras. ¿Entonces no estás seguro? Yo me quedo con raptor”, bromeó Ryan en dicha oportunidad.