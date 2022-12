Las hermanas prácticamente fueron orilladas a vivir exiliadas de su tierra, pero no se irían solas, pues afirman “La familia no se deja atrás” y Toby, el perro, no solo es un integrante más de su familia, también es “el más consentido”.

Si dejar el país como migrante ya es una situación complicada, con un perrito resultó una verdadera travesía.

“Por la situación que yo tenía en Cuba yo sabía que cuando viniera Estados Unidos no podría regresar. Tenía miedo de dejarlo porque él es un perrito muy sensible, muy delicado con el tema de la alimentación y sabía que nadie lo iba a tratar como yo lo hacía. Entonces decidí traerlo conmigo”, explicó Mariana a CiberCuba.