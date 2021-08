Ciudad Juárez.- Un mural que se encuentra en Cuidad Juárez de la iconica banda estadounidense Kiss el cual mostró a través de sus redes sociales, Miguel “Mick” Martínez. En el cual se puede observar una impactante pintura de la tan conocida agrupación.

“#KISSisEverywhere! Gracias a Azul Galván por enseñarnos este mural #KISS. Está ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico. #KISSARMYROCKS!”, puede leerse en la publicación.

Ante esto, fans de diversas partes del mundo no tardaron en reaccionar y en destacar la obra del mexicano estaba muy bien hecha y que era impactante.

Varios medios locales revelaron que el mural ya fue borrado.

#KISSisEverywhere! Thanks to Azul Galván for sharing this #KISS mural with us. It's located in Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico. #KISSARMYROCKS! pic.twitter.com/3qoqNBBbaK

— KISS (@kiss) July 31, 2021