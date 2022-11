-Wow Kimberly Loaiza wow Kimberly Loaiza yo ya no ajus ya no encontré boleto para ir a tu concierto tantas ganas que tenía de ir a verte Kimberly estoy triste no puedo ir a verte creo que estaré afuera ojalá y encuentre boleto porque me dijeron que ya no había estoy triste yo quería ir a verte tengo muchas ilusiones espero y me contestes tengo días mandándote mensaje y no contestas que no encontré boleto ya triste

-Los amo pásenla bien ya q yo no puedo sjjssjj 😊♥️ estoy muy orgullosa de ustedes 😽🙈

-Quiero ir me muero de ganas pero no podré quiero conoserlos no puedo con esto de tener la oportunidad tan SERCA y no se va a poder 😭😭

Con información de redes