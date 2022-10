México.- Un fanático compartió un video en su cuenta de TikTok donde presumió que personificó a un muñeco de Dr. Simi como Julión Álvarez.

El usuario mostró el proceso que llevó a cabo para la transformación del tierno peluche. Primero que nada, se encargó de pintar de negro la vestimenta del muñeco. Posteriormente, compró un sombrero para completar el look que caracteriza al cantante.

“Le hice un Dr. Simi a Julión Álvarez porque quería que se llevara un recuerdo del Palenque de Tehuacán, pero aquí el desenlace”, es la descripción con la que el internauta posteó la grabación en su perfil.

Finalmente, el gran día llegó. El fanático asistió a una presentación que brindó el artista en el Palenque de Tehuacán de Puebla, y cuando lo vio en el escenario, se decidió a lanzar el peluche del Dr. Simi, sin embargo, no tuvo un buen desenlace, pues, al parecer, entre tanta gente y de acuerdo a algunos asistentes que fueron al evento, el muñeco no llegó a las manos del intérprete de “Terrenal”.

A tan sólo un par de días de haber compartido el video, éste ya supera las 300 mil reproducciones, cuenta con poco más de 8 mil “me gusta” y acumula decenas de comentarios.

“Etiqueten a Julión para que lo vea”, “Le hubiera gustado mucho a Julión verlo, amigo te quedó súper”, “No lo recogió, yo estaba enfrente”, “Yo estaba en primera fila, no lo recogió”, “Quedó hermoso”, “El Oscar de los buenos cantantes”, “Le hubieras gritado”, “¿Por qué no le dijeron los que estaban enfrente?”, “Tan bonito que quedó, ojalá lo haya visto, qué buen detalle”, “Si lo hubiera visto estuviera encantado. Lo he visto varias veces y siempre recibe muy gustoso sus regalos. En Morelos una señora le llevó un caballo enorme de peluche y después de un tiempo subieron una foto a Instagram de él durmiendo en el avión con el caballo abrazado”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en el post del fanático.

Con información de Telediario