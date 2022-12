Londres.- Momentos de tensión se vivieron en el parque de diversiones Winter Wonderland, en Hyde Park, Londres, donde un juego mecánico se rompió dejando a dos personas atrapadas, tal y como podemos ver en un video.

El juego mecánico en cuestión era el Slingshot, el cual es una recreación de una resortera, donde dos personas se meten en una esfera gigante que es lanzada y sostenida por dos cables para dar un efecto rebote.

Como podemos ver en el video, el juego mecánico se preparaba para ser iniciado, cuando uno de los cables cede y lanza la esfera sin estar preparada del todo.

La cabina choca contra el poste que sostenía el otro cable del Slingshot, el cual se mantuvo estable tras la rotura del otro soporte.

Cable comes loose as slingshot ride is launched at Hyde Park in London pic.twitter.com/zJ4IppI0eN

Debido a lo aparatoso que se ve el accidente en el video; bomberos ingresaron al Winter Wonderland, para rescatar a las personas que se quedaron atoradas en el juego mecánico.

De acuerdo con los reportes, se trataban de dos adolescentes; estos fueron liberados con ayuda del personal del lugar, por lo que no se necesitó mayor intervención de los bomberos.

Los pasajeros del Slingshot fueron trasladados a las instalaciones médicas del parque de diversiones, donde se les hizo una evaluación general.

Afortunadamente no se reportaron heridas graves, esto a pesar de la impresión que causa el video del accidente de este juego mecánico.

Un portavoz de Winter Wonderland dio una declaración después del accidente en el Slingshot, señalando que el juego mecánico permanecerá cerrado para una evaluación general.

Aclaró que todos los juegos del parque de diversiones son revisados de manera exhaustiva y periódica, para procurar la seguridad de todos los asistentes al lugar.

Además de que todos los miembros del staff están capacitados para la operación de los juegos mecánicos, y tienen conocimientos de salud y seguridad.

Con esto, se espera que ningún caso como el accidente visto en el video vuelva a ocurrir en el Slingshot, o en algún otro juego mecánico de Winter Wonderland.

Two teenage boys had to be rescued after the Slingshot ride at #WinterWonderland failed yesterday evening.

London Fire Brigade and Met Police said they were called out to the incident but the riders had been rescued by the time they got there.

Video credit: Becky Littlewood pic.twitter.com/vRcMEi74OA

— London Live (@LondonLive) December 15, 2022