Monterrey.- Bien dicen que “la comida no se desperdicia” y un par de jóvenes llevaron la frase a otro nivel cuando al acudir a una sala «VIP» de cine en Monterrey, observaron el desperdicio de comida que los asistentes dejaron en sus asientos.

Al argumentar que eran cajas de palomitas y comidas casi completas que se iba a desperdiciar, los jóvenes decidieron llevárselas.

Con todo y plato de vidrio, los jóvenes se llevaron unos nachos con queso y frituras, y hasta tres cajas de palomitas de diversos sabores que habían sido consumidas, pero que todavía tenían una buena cantidad de producto.

Reconociendo el alto precio de la comida en este tipo de salas de cine, los jóvenes admitieron que en esos nachos que se llevaban, “eran mínimo 200 pesos”.

«Una joyita, estaban casi llenas. Yo tampoco llené. Ay gracias por habernos dejado cenita».

«Somos unos muertos de hambre (…) Si no tienen hambre, presta los nachos», mencionó el joven que grababa, quien se encuentra en Monterrey como foráneo, según su perfil en TikTok.

En los comentarios del video, un empleado del cine que se dedica a limpiar las salas, comentó que ellos también se llevan esa comida y le llaman “combo salas”.

«La primera semana trabajando en el cine dije que no iba a hacer eso, a la siguiente semana me enojaba porque no dejaban nada», comentó otra persona.

«Invertir en la entrada VIP para irse con la cena a casa, hombres de negocios», dijo otro usuario de TikTok.

