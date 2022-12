Redes.-Gracias a las redes sociales, es posible conocer a personas a la distancia, puesto que, con las mensajerías instantáneas, pueden compartir imágenes, videos y mensajes, al conectarse de tal forma, puede hacer que los internautas mantengan una relación de amistad, como en esta ocasión, que una joven viajó 3 mil kilómetros sin dinero para conocer a un novio que no existe.

La mujer que vive en Bolivia, viajó a Chile para conocer a su novio, con quien mantenía una relación a distancia, sin embargo, en la cuenta de la plataforma digital de TikTok (@pedropaul._), se dio a conocer que el chico no era real.

Múltiples de casos que enseñan imágenes de personas que viajan miles de kilómetros para conocer a una persona, se han vuelto virales, ya que, gracias a las nuevas aplicaciones, resulta más fácil de conectar con personas a la distancia, pero no todo es bueno, ya que las redes sociales resultan un arma de doble filo.

Debido a que, usuarios de internet suelen llegar a crear identidades falsas para atraer a personas por motivos no muy buenos.

Sin embargo, esta historia se volvió tendencia por ser un poco diferente, ya que una mujer que decía tener 2 años hablando con una persona muy especial, se trataba todo de una mentira.

A lo largo del clip viral, la joven boliviana, afirmaba que quería entrar al país chileno para visitar a su novio italiano, a quien conocía desde hace un par de años.

Durante la grabación, un agente de migración le hizo una serie de preguntas, al estar en el aeropuerto de Chile, ya que les parecía sospechoso lo que la fémina decía.

La chica, señaló que el joven con quien mantenía una relación amorosa, era oriundo de Italia, pero se encontraba en Chile, debido a que vendía maquinaria pesada, se encontraba haciendo inversiones en una empresa de ventas.

Aunque la chica mencionó que su supuesto ciber novio tenía 3 meses en Chile, al agente le parecía raro que la boliviana no sabía el nombre del hotel donde se hospedaría, no traía equipaje, más que una maleta y no traía dinero.

Por lo que, entró con otra agente, la cual le señaló que, si no llevaba tarjeta de crédito, ni de débito, recuerda hotelera, no podía entrar a Chile, «en todo país, si tú quieres ir a vacacionar, necesitas tener un mínimo para poder tú solventar en cualquier país por cualquier emergencia”.

Más de 11 millones de reproducciones tienen el clip, y los internautas se debaten entre señalar, Lo que yo creo es que conoció al man por internet y él le dijo todo eso y a conocerlo iba, porque ella se ve segura de lo que dice”, “por lo menos planifica tus mentiras antes de viajar”.

