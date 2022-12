Redes Sociales.-Una chica llamada Bell publicó en su cuenta de TikTok un video que generó una discusión en redes sociales. Y es que resulta que la joven descubrió durante su visita a un establecimiento de comida en Estados Unidos, que la mesera era nada más y nada menos que la joven que le hacía bullying en la escuela. Por ello, la chica tomó una decisión que se volvió viral y dio mucho de qué hablar.

La joven compartió un video de poca duración en el que relató que fue a comer a un restaurante y se llevó una sorpresa al descubrir que la mesera que atendía su mesa era una ex compañera de escuela que le se burlaba de ella.

Según contó la joven en el video publicado en su perfil de TikTok -@teeenymaria-, ella se encontraba comiendo en un local de la cadena estadunidense Red Robin cuando se percató que la mesera que la atendía su era la persona que se burlaba de ella en el colegio.

«La camarera que me atendió en Red Robin era una chica que se reía de mí en la secundaria», aseguró al respecto.

La descripción del momento reveló también la decisión que Bell tomó en venganza luego del inesperado encuentro.

“La dejé sin propina”, escribió.

El clip de la joven generó varios comentarios entre los internautas. La mayoría de ellos defendieron su decisión. Sin embargo, otros más la tacharon de inmadura y rencorosa.

“¡Karma, me encanta!”; «Me encanta cuando esto sucede»; «Yo soy camarera y no te culpo»; «Yo, en tu lugar, le habría dejado además una nota con un mensaje»; escribieron algunos usuarios.

Por el contrario, también recibió comentarios de quienes no estuvieron de acuerdo con su proceder.

«Lo que hiciste fue muy inmaduro»; «¿Así que en lugar de ser una mejor persona que ella y dar una propina de todos modos te rebajas a su nivel? Para ser honestos, lo tuyo no fue mejor que lo que ella hizo»; afirmaron los internautas.

