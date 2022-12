TikTok se ha convertido en la red social preferida de los jóvenes para compartir sus malas experiencias amorosas y recientemente una joven dividió opiniones tras publicar un video donde relató la razón por la que decidió terminar con su novio luego de 4 años de relación.

La usuaria Jackie Li (@jackieli852), quien reside en Hawái, Estados Unidos, compartió con sus seguidores que decidió terminar la larga relación que tenía con su novio porque en una ocasión le cobró unas medicinas que ella le pidió que le fuera a comprar porque se sentía muy enferma.

ADVERTISEMENT

Jackie recordó que tenía un resfriado muy fuerte por lo que decidió llamarle a su entonces pareja, quien se encontraba en su trabajo, para que pasara por unas medicinas y al salir de su oficina, él se las llevó, lo que le pareció amable de su parte hasta que se las cobró.

«Le pedí a mi novio en ese momento si podía comprarme un medicamento para el resfriado de camino a casa(…)Después de que terminó el trabajo, pasó por CVS (una cadena de farmacias) y compró algo para mí. Realmente amable de su parte, realmente lo aprecio», recordó la joven.

Jackie señaló que después de tomarse el jarabe que le llevó su novio se quedó dormida, sin embargo, al despertar se dio cuenta de que tenía un cobro de 7 dólares (135 pesos mexicanos) que le había hecho su novio en su aplicación de pago por lo que se gastó en las medicinas, lo que la hizo darse cuenta de que estaba con la persona incorrecta.

La usuaria señaló que en las relaciones sentimentales, ella prefiere estar con hombres que sean más considerados con los gastos y se apoyen mutuamente en el tema financiero, y no con personas que estén contando cada peso que gastan en ella.

«Creo que prefiero una relación en la que es como: ‘Oye yo me encargo de esto, tú lo haces la próxima vez’, y no hacernos un seguimiento de nuestros gastos, dólar por dólar», afirmó.

Su video ya acumula más de 5 millones de reproducciones en TikTok y algunas usuarias compartieron experiencias peores que han vivido con sus parejas, aunque otros opinaron que prefieren dividir sus gastos y su expareja hizo bien en cuidar su dinero.

«Mi ex de 2 años me cobró por Venmo el aguacate que quería el supermercado mientras estábamos de compras para la cena». «Un hombre con el que estaba saliendo me cobró 5 dólares por una caja de donas que compró sin preguntarme y solo me ofreció una». «Yo divido el recibo de, facturas, comidas en restaurantes, pero ¿medicina para el resfriado de $7 cuando estás enfermo en cama?», le comentaron.

Joven termina con su novio por cobrarle unas medicinas que le encargó pic.twitter.com/BEFOY0MtRg — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 2, 2022

Con información de MSN