México.-Sin duda, debes colocar una que sí o sí te despierte. Sin embargo, hay algunos que usan otras técnicas para hacerlo. Tal como lo hizo un joven que presumió cómo ocupa de un ave para despertarse. ¿Cómo lo hace? Aquí te contamos este peculiar caso viral.

Fue a través de TikTok -@jhono.official-, en donde se viralizó este caso que se ha vuelto viral, pues gracias a su mascota nunca se le hace tarde.

De acuerdo con el video mostrado en TikTok, el loro -de nombre Bruno- del joven siempre lo despierta a una determinada hora.

“Para poner en contexto, yo a esta hora trabajo desde casa”, aseguró.

Sin embargo, en una ocasión se equivocó y lo intentó levantar cuando era su día libre. Sin embargo, nada de esto sirvió, pues tuvo que ir hasta la cama del joven para que se levantara.

“Hoy y mañana no trabajo”, dijo el joven a su loro.

“¿Por qué no?”, según el joven respondió el loro.

“Ya te dije por qué”, reiteró el dueño del loro.

Este video se viralizó con más de 2 millones de reproducciones y múltiples comentarios:

“Esa comida para loros no se va a pagar sola”; “Quiero uno así”; “Jajaja lo amé”; “Te manda a trabajar, me muero”;“¿Qué hará cuando vos no estás?”, se lee entre las reacciones.