México.-A través de redes sociales, se ha vuelto viral la historia de un joven que descubrió que su novio la estaba engañando en su propia casa. De acuerdo, con su testimonio fue gracias al vapor de la ducha que se enteró de la terrible verdad que la dejó atónita tanto a ella como a cientos de usuarios que vieron el video en TikTok.

La mujer identificada como Cami contó que ella y su novio vivían en el mismo departamento y tenían una habitación con el baño, y un día normal, como cualquier otro, entró a bañarse y para que el baño no se llenará de vapor dejó la puerta abierta, la cual daba hacia el cuarto. Sin embargo, al salir, se llevó tremenda sorpresa.

Joven descubrió infidelidad por vapor de la ducha

Cami mencionó que cuando salió del baño vio que las ventanas de la habitación se habían empañado, por lo que decidió limpiarlo, pero al correr la cortina vio escrito el nombre de otra mujer y el de su ahora exnovio. “No me quiero ni imaginar cómo ni por qué llegaron a escribir eso ahí”, confesó entre risas.

“Así que nada, me di cuenta que me engañaba yéndome a bañar. De los cuernos y de la muerte nadie se salva”, bromeó la joven al finalizar su video. Como era de esperarse el video se volvió viral y Cami tuvo que hacer otro video explicando un poco más los detalles del bochornoso descubrimiento.

“Conclusión: no limpien chicos”, confesó la joven y agregó que limpiando el departamento donde ambos vivían había encontrado una infinidad de objetos que evidenciaban la infidelidad. “Pasa que mi ex me re contra re cagaba”, dijo riéndose evidenciando que ya lo superó. Luego de que su historia se volviera viral, cientos de personas dejaron sus comentarios e incluso contaron algunas experiencias similares.