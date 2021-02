La particular venganza de una joven que fue engañada por su pareja se ha vuelto viral en redes sociales, donde circula el video que muestra a la dolida joven dejarle un «regalito» al hombre infiel.

Según se ha conocido, los hechos ocurrieron en Washington, donde una mujer identificada como Ashley VanPevenage, valiéndose de un martillo, decide dejar un mensaje en una pared.

En el video se observa a la joven martillando hasta escribir ‘FU’, que corresponde a la expresión ‘fuck you’ .

La venganza fue finalizada con la firma de la dolida mujer, quien con un aerosol escribió: «de parte de tu ex».

«Felicidades, acabas de filmarte cometiendo un delito» es uno de los mensajes que más sobresale como reacción al video.