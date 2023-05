<strong>México.-</strong>Realizarse una tatuaje, es una decisión importante ya que es un diseño que se llevará en la piel de por vida, sin embargo, no siempre salen las cosas como uno quiere y termina arrepintiéndose. Tal es el caso de una mujer en Reino Unido se hizo viral en TikTok luego de que compartiera un tatuaje que se realizó y que terminó decepcionándole debido a que no parecía lo que originalmente pidió en el diseño.

La joven alega que ella solicitó una rosa como tatuaje, sin embargo, desde su punto de vista parece una coliflor o un repollo. Aquí te mostramos las imágenes que se viralizaron en TikTok para que puedas emitir si se parece o no a una coliflor.

La joven, de nombre Kiya Minx, compartió en su cuenta de TikTok -@kiyaminx- que se arrepintió de haberse tatuado una rosa en su cuello a pesar de que el tatuador al que acudió tenía buenas referencias: “Oh, Dios mío, lo odio tanto”, aseguró la joven a internet.

En el video muestra a la joven completamente molesta por el resultado ya que aseguró que el tatuaje le parece muy feo y que no está nada conforme con el resultado.

“Odio esto. Estúpido tatuaje feo, oh Dios mío, lo odio tanto.”

“¿Y sabes cuál es la locura? Ni siquiera es que no me guste por la colocación, no me gusta porque no es lo que yo quería. Primero que nada parece un repollo. Empecemos allí, parece una coliflor”, explicó la joven en su video viral.

La joven explicó que ella ya tenía muy clara la idea de cómo quería que luciera su tatuaje, y explicó que no quería un tatuaje sombreado, sin embargo se dejó convencer por el tatuador y ahí fue cuando empezó su pesadilla.

Ella contó a su paso que tuvo una charla previa con su tatuador, al cual le contó que dicho tatuaje iba a ser el primero a sus 19 años. Ahora más adulta, recordó que le pidió encarecidamente que no dibujara ‘sombreados’ en la figura, pero el hombre la convenció de lo contrario.

“Lo quería justo aquí (en su garganta), en realidad estoy un poco feliz de no haberlo conseguido allí. Pero siento que si esto no estuviera sombreado, probablemente me gustaría. Pero ahora que Me estoy haciendo mayor, lo odio”, explicó la mujer.

Los comentarios no se hicieron esperar y un par de internautas coincidieron con la joven sobre la apariencia del tatuaje, sin embargo, le recordaron que actualmente hay especialistas que se encargan de borrarlos.

“Realmente es un horrible tatuaje, nunca mejor dicho… por fortuna, hay especialista que pueden retirarlo sin problemas eh”; “Es por eso que la decisión de poner un tatto es tan importante. Yo no me lo puse hasta que tuve 21 años y estuve con plena conciencia de ello”; se lee en los comentarios.