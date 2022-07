Los testimonios de supuestas infidelidades continúan haciéndose virales en redes sociales, y en esta ocasión un joven identificado como David Blanco Blake aseguró en TikTok que su pareja lo engañó con su mejor amigo, pues le dijo que estaba embarazada, pese a que él ya se había hecho la vasectomía, dato que nunca le reveló.

En su cuenta de TikTok, el sexólogo que suele dar consejos a sus seguidores se unió al trend de «es un 10 pero…», en donde los usuarios califican a otra persona con base en su forma de comportarse o de actuar. El tiktoker utilizó el trend de forma irónica para decir que su pareja tenía un 10, pues solía llevarse bien con su madre, y disfrutaban pasar el tiempo juntos, pero las cosas no eran como él creía.

ADVERTISEMENT

Según contó, conoció a la joven desde la preparatoria y su relación era muy estable, por lo que pasaron por un montón de situaciones, incluso por un embarazo psicológico, en el que creyeron que tendrían un bebé. Fue por este el motivo por el que el joven decidió hacerse la vasectomía, pues tener hijos no estaba en sus planes, sin embargo, jamás le contó a su pareja.

«Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino, nunca le dices que te hiciste una vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras», narró.

El joven añadió que incluso se hizo un par de pruebas para confirmar que el procedimiento había sido exitoso. No obstante, meses después su novia le dijo que estaba embarazada.

«Y tú dices ‘ah, seguramente otro embaraza psicológico’, se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada», relata.

El joven estaba muy seguro de que no era su hijo, por lo que enfrentó «algo histérico» a su pareja para saber de quién era. Ella no le reveló quién era el padre, sin embargo, el joven se enteró posteriormente que se trataba de su mejor amigo, a quien conocía desde que estudiaban en la primaria.

Con el corazón roto, David Blanco decidió mudarse de Córdoba a Puebla para no volver a saber nada de su expareja. Pero las cosas no quedarían ahí, pues la mujer lo continuó buscando e incluso le estropeó sus siguientes relaciones con tal de que no estuviera con nadie más.

«No vuelves a tener novia desde ese día, ya casi cumples nueve años soltero, porque cada vez que quieres salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas cosas que las mujeres pues prefieren ahorrarse ese pedo y te dejan», dijo.

Tras contar su versión de la historia, el joven se arrepintió y prefirió ponerle un cero de calificación por haberlo engañado de esa forma.