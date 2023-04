EU.-El bullying hacia los estudiantes ha cobrado gran impacto en nuestra sociedad. Sin embargo, poco se ha hablado sobre la violencia que sufren algunos profesores por parte de alumnos problemáticos, ya sea porque distraen al grupo, molestan al estudiantado o se la pasan en el celular y no prestan atención.

En esta ocasión, a través de redes sociales compartieron el momento exacto en que un joven agredió a su profesor por quitarle su teléfono celular. El hecho habría ocurrido en Houston, Estados Unidos.

El estudiante se mostró con una actitud imponente y desesperada por volver a usar su celular, pero el maestro se mantuvo firme con su decisión, por lo cual el afectado le ordenó que le diera su teléfono porque quería usarlo: “give my phone (Dame mi teléfono)” y “I want to use my phone (Quiero usar mi teléfono)”, fueron las palabras que el joven utilizó.

Los compañeros del alumno intentaron tranquilizarlo para evitar que las cosas escalarán, sin embargo, el muchacho le propinó varios golpes en el rostro al docente, quien intentó protegerse con ambos brazos, mientras que el alumnado grababa las acciones con el fin de recopilar evidencia del suceso.