La vida laboral en la actualidad no siempre es tan sencilla y aunque muchos alguna vez han pensado en abandonar sus trabajos, no lo hacen al sopesar la situación laboral. Sin embargo la usuaria de TikTok -@hanelizabetx- asegura haber renunciado a cuatro empleos luego de haber trabajado solamente un día; ella explicó sus razones y se volvió viral. En un video que la usuaria publicó en su cuenta de TikTok explicó las razones que hay detrás de su polémica decisión de abandonar cuatro de los trabajos que ha tenido.

A través del video, que dura 10 segundos, Han, como es identificada la usuaria en su perfil de TikTok, fue que contó su experiencia, que llamó la atención de los internautas. “Literalmente, esta es la cuarta vez que renuncio a mi trabajo después de un turno. Porque la vida es demasiado corta, y si no te gusta tu trabajo, vete”, dijo la joven en el clip. A pesar de su breve comentario, el video generó un debate entre los usuarios que estaban de acuerdo con su manera de ver las cosas: “Creí que era el único. He hecho esto en cuatro trabajos este año porque no benefician mi salud mental ni me dan ganas de llegar a la mañana”; “Literalmente yo no soporto estar en un lugar donde no quiero estar. La vida es demasiado corta”, dijeron en algunos comentarios. Sin embargo, hubo otros más que criticaron la manera de actuar de Han al enfrentarse al mundo laboral: “Lamentablemente, las facturas deben pagarse y algunas personas no están en condiciones de simplemente renunciar, incluso si el trabajo afecta su salud mental”; “Esa excusa no pagará mis cuentas”; “Debe ser bueno no tener facturas”, se quejaron algunos. Ante los comentarios atacándola de que ella en la que le decían no tenía responsabilidades y cuentas por pagar, la misma usuaria les aclaró que sí las tenía, pero era estudiante y tenía otras maneras de conseguir dinero como su segundo trabajo y su préstamo estudiantil. Además, la tiktoker explicó que sus papás la apoyan cada que les daba la noticias de sus renuncias bajo el argumento de que su empleo no le parecía interesante o por su salud mental.

