México.-En TikTok se hizo viral la historia de una joven quien compartió que recibió varios ramos de flores cuando estaba cenando en un restaurante junto a sus amigos cuando de pronto empezó a recibir varios ramos a la mesa donde estaba. Lo que nadie se esperaba era la decisión de la joven al no saber qué hacer con tantos ramos que decidió venderlos.

El clip se volvió viral al alcanzar más de 30 millones de reproducciones por lo que la joven publicó una segunda parte donde compartió más detalles de su romántica y productiva anécdota que se viralizó.

Utilizando de fondo la popular canción ‘Fin de semana’, interpretada por Junior H y Oscar Maydon con la frase “te compré las flores más bonitas en el antro” se describió la situación parecida a lo que vivió la joven que recibió decenas de rosas. Sin embargo, como la joven tiene novio, no aceptó los halagos de su admirador por lo que decidió ‘facturar’ con ellas.

“Fui a cenar con mis amigos y de la nada me mandaron un ramo de rosas… después ya no era un solo ramo, sino todos los ramos que tenía la señora.

“El muchacho que estaban mandando las flores, se acercó a pedirme mi insta y a invitarme a salir… le di las gracias por las flores, pero no acepté la invitación a salir porque tengo novio, nos fuimos del lugar, sin antes regalar uno que otro ramo a las mujeres del restaurante”, explicó la joven.

En un segundo video la joven explicó que eran muchas flores por lo que decidió que regalaría algunos ramos, sin embargo, sus amigos le recomendaron que los vendiera y así sacara algo de dinero. Aunque inicialmente se negó, un amigo de ella la convenció y la ayudó a venderlas en varios lugares a mitad de precio.

“Me dijeron que eran muchísimas flores, que me pusiera a venderlas. Obviamente les dije que no, pero uno de ellos dijo que si se animaba a venderlas”.

Finalmente, la joven logró vender casi todos los ramos, mencionó que le quedó un par y se los llevó a un altar de una virgen.

El video generó comentarios divididos entre los usuarios ya que algunos de ellos se mostraron en desacuerdo con la venta de las flores debido a que era un regalo de un chico con un gran corazón.

“Mejor no hubiera visto la parte dos, terminé bien enojada”; “Me dolió el que envió las flores, pero existía el riesgo”; “No solo no debió aceptar la salida, las flores tampoco”; “Desde ese día, algo cambió dentro del muchacho; “Espero y tu novio sea muy, muy bueno contigo y te esté correspondiendo bien! Porque hombres como estos no hay muchos!”, expresaron los usuarios.