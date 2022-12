México.- El concierto de Bad Bunny en Monterrey está a tan solo unos días de llevarse a cabo, sin embargo, muchos de sus fans regiomontanos no han podido conseguir aún un boleto para poder asistir a este gran evento.

Tal es el caso de un joven llamado Alejandro, quien no ha comprado su entrada debido a la falta de dinero, sin embargo, tuvo una ingeniosa idea para conseguir lo que le falta al pedirle un préstamo a su hermana con una manera muy peculiar.

El joven regio decidió hace un ‘contrato de préstamo’ para pedir dinero a su hermana de una manera más formal para completar un boleto de Bad Bunny, ya que este martes 29 de noviembre habrá una nueva venta de boletos.

En el escrito, le pide mil pesos a su hermana para no perderse la “tremenda osadía de concierto” de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny).

“El motivo de este contrato es acerca de un préstamo por la mínima cantidad de 1000$MXN (pesos mexicanos) para poder completar mi boleto de Bad Bunny. Ya que no quiero perderme tremenda osadía de concierto impartido por Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny).

Además, enlistó algunas cláusulas del ‘contrato’ que se comprometió a cumplir en caso de recibir el préstamo.

Las cláusulas fueron:

Devolver el dinero si no consigo boleto

No pedir dinero hasta 2023

Ser mejor hermano

Comprarte de comer algún día de estos

Limpiar mi cuarto

No hacer desmother en el baño

No contestarte feo

Convertirme en tu esclavo por 3 semanas (días festivos se omiten)

Además, junto con el documento adjuntó un audio con voz de Bob Esponja, donde el famoso personaje le pide a la hermana hacerle el favor de prestarle dinero.

“Hola soy Bob Esponja y necesito que le prestes mil pesos a Alejandro para completar su boleto de Bad Bunny si no lo haces me pondré muy triste y tu hermano también”.

Esta situación provocó un ataque de risa a su hermana, quien se sorprendió con el nivel de creatividad de su hermano para conseguir un boleto para ver a Bad Bunny, quien se presentará en Monterrey este próximo 3 y 4 de diciembre en el Estadio BBVA Bancomer.

Asimismo, cientos de usuarios comentaron el video publicado en TikTok por Paola Villarreal, hermana del joven, haciendo bromas sobre la situación.

“PRESTASELOS NETA SI NO se los prestó yo”; “solo por eso, su creatividad vale por min unos 5 mil”; “jajaj se la rifo, muy creativo de su parte.. Merece que le prestes el dinero”, fueron algunos de los comentarios.

Con información de Telediario