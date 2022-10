México.-Una joven llamada Kassandra se hizo viral tras compartir en TikTok las cosas buenas y malas de tener un esposo que trabaja como piloto aviador; entre las ventajas está que puede viajar con él a precios más económicos, pero cuando no sobran lugares en los vuelos se tiene que quedar aunque ya haya hecho su maleta.

«La parte mala de viajar con mi esposo piloto. Tiene que sobrar un lugar en el avión para que te puedas ir y hoy no sobró, no pude acompañarlo a Chicago», escribió la usuaria @kassandrabt29 en un primer video que se hizo viral.

Su video ya suma más de 10 millones de reproducciones en TikTok y en un inicio sus seguidores pensaron que por ser la esposa del piloto podía viajar gratis, pero luego la joven aclaró que solo le daban descuentos, pero ella tenía que pagar una parte de su boleto.

Tras las decenas de preguntas que le dejaron en su video, Kassandra publicó un nuevo TikTok donde detalló que como esposa de un piloto tiene derecho a diferentes tipos de boletos de avión con descuentos, unos que son con lugar asegurado y otros que están sujetos a disponibilidad en el vuelo, pero ella casi siempre elige los últimos porque son los más baratos.

«Los que no tienes tu lugar asegurado son los más baratos, por eso siempre viajamos con eso porque imagínense yo he viajado por años con este tipo de boletos y solo me he quedado dos veces tal vez y prácticamente casi todos los meses tomamos un avión(…) Obviamente si vamos a viajar en Navidad o en temporada alta no usamos este tipo de boletos», relató la usuaria.

Joven muestra cómo es tener un esposo piloto

