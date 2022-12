En su cuanta de Facebook, la joven originaria de Matamoros, Tamaulipas compartió un poco más de su experiencia conociendo a la superestrella.

Todavía recuerdo cuando mi novio me dijo “Tenemos VIP para Bad Bunny” todo el año esperando por este momento y valió toda la espera, y como un mega plus pude conocerlo y abrazarlo.

También detalló que si no hubiera sido por su novio, nada de esto hubiera sido posible y además estaba muy nerviosa al momento de bailar.

La neta raza si mi bebé de 2 metros no me carga Bad Bunny ni me ve. Estaba temblando a morir jaja no sabía ni como bailar.

Esta noche se lleva a cabo el segundo concierto de Bad Bunny en Monterrey, donde se espera que vuelva a subir a algunos fans al escenario.

Con información de El Mañana