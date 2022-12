Redes.- En cada país hay diferentes lineamientos sobre el trabajo y las horas que se laboral. Sin embargo, pocas personas se quejan abiertamente de éstas. Tal como lo hizo un joven que terminó en llanto, pues trabaja ocho horas por día y al parecer eso no es de su agrado. Aunque es legítima su queja, en redes sociales se volvió viral y desató un debate. Fue a través de Twitter en donde se dio a conocer este caso que ha dado mucho de qué hablar.

De acuerdo con su testimonio, el joven trabaja en una cafetería importante por ocho horas diarias. Su horario en total por semana recauda 25 horas, en donde se incluyen los días sábados y domingos. Sin embargo, esta vida no le parece, por lo que en medio del llanto reveló que tienen mucha gente a la que tienen que atender y que el número de trabajadores es muy poca. “Llevo tres horas y media en mi turno. Hay tantos clientes y tenemos cuatro personas en el piso todo el día”, indicó. Asimismo, dejó claro los gerentes no se preocupan del negocio, pues no están en el lugar de los hechos. Como era de esperarse, el video de inmediato se viralizó con múltiples reacciones.

ADVERTISEMENT

Para muchos usuarios tiene razón de enojarse, pero para otros es algo exagerado, pues hay quienes trabajan mucho más y en peores condiciones. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué opinas tú? “Está llorando por la falta de personal”, “Trabajar dos días seguidos de fin de semana, con un gerente que no se responsabiliza por la falta de personal y no trabaja con ellos en el piso”, “Práctica común en las cafeterías”, se lee en el clip que ya alcanzó más de 11 millones de reproducciones.

Trans Barrister has meltdown because 8 hours is too long to work on a day… pic.twitter.com/IfVSzZ4G0w — Sebastian Gorka DrG (@SebGorka) October 30, 2022

Con información de Milenio