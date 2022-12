Argentina. – Un abuelito se hizo muy viral en la red social de TikTok, debido a que sus nietos subieron un video, en el cual, mencionaron que le instalaron una cámara de seguridad y le hicieron una broma a su abuelo.

En el video se observa que el hombre se encontraba caminado adentro de su casa y sus nietos le hablaban mediante la aplicación para que el abuelito los escuchara, sin embargo, el no entendía y por qué le estaba hablando el aparato.

Mientras los nietos estaban riéndose del suceso, el abuelo se desespera y se retira, sin saber que hacer desconecta el módem del internet.

Posterior, los jóvenes le dicen “Alberto por favor, por favor acérquese a la cámara, reconocimiento facial, por favor”, el abuelo se regresa y coloca su cara frente a la cámara, y le dicen “reconocimiento facial activado”.

Los usuarios subieron una segunda parte de la broma, en donde después de haberle dicho que ya estaba activado el reconocimiento facial, lo vuelven a llamar por su nombre y le piden que muestre el miembro masculino, ante dicho comentario, el hombre se molesta y se retira de la cámara.

Finalmente, entre risas, sus nietos le dicen que no se enoje que le están realizando una broma, minutos más tarde, el abuelo les manda un auto de WhatsApp y les reclama a los jóvenes por la broma que le hicieron.

“Escúchame si, me estaban rompiendo las pel***. ¿no tienen otra cosa que hacer?, déjense de jod**, me hicieron agarrar un jabón bárbaro, me fui hasta allá, y ustedes me estaban rompiendo las bo***, va a tener que sacarlo de compartir con familiares, así que no, mimbro no voy a sacar ninguno, no lo encuentro”, mencionó molesto el abuelo.

Muchos de los usuarios de TikTok mencionaban que les había dado mucha risa la broma y les daba ternura la reacción del abuelo donde no sabía porque la cámara le hablaba, sin embargo, otros mostraron su enojo, pues les pareció grosero que le dijeran a su abuelo que mostrara el miembro masculino.

