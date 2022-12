Redes.- ¿Te gusta bromear en tu trabajo? Si es así, ten cuidado al hacerlo, pues te puede pasar lo que a un joven que perdió su empleo por bromear en jornada laboral. Fue a través de TikTok, desde la cuenta de Nickolas Cruise (@nickolascruiser), en donde se viralizó este caso.

Y es que de acuerdo con el clip, el joven intentó hacerse el gracioso: “Me despidieron por este clip”, escribió Nickolas, el protagonista de esta historia. El suceso se dio en una tienda de artesanías y telas en Estados Unidos (EU). Al trabajador se le ocurrió la buena idea de hablar por el altoparlante a los clientes. En su mensaje, anunció a qué hora cerrarían, pues la hora estaba cercana. “Había 12 personas en el local. Yo anuncié en tres oportunidades que estábamos por cerrar, entre las 20:30 y 21 horas. Pero aún así no se iban”, indicó Cruise. Aunque el primer mensaje no había sido tan malo, el que vino fue peor, pues se le ocurrió decir que la tienda se había cerrado y que ya estaban invadiendo un terreno privado. “La tienda ahora está cerrada. Ya pasaron 15 minutos de nuestro horario de cierre. Si todavía permanecen aquí, significa que están invadiendo un terreno privado, un delito federal. Déjenme aclararles algo: a sus madres no les gustaría que aún siguieran aquí”, añadió Nickolas con voz extraña. El lamentable mensaje se cerró con más errores por parte de Cruise, pues los corrió bajo la amenaza de que los pueden correr: “Váyanse, ahora mismo. Si no lo hacen, los voy a buscar y localizar… porque soy la seguridad de este negocio y me vuelvo loco con las personas que no tienen permiso para estar aquí. Me voy a volver loco con ustedes”, añadió. Tras el incidente, la tienda tomó una decisión: lo corrieron. Y es que los clientes se quejaron con el jefe. “Tres mujeres mayores fueron a hablar con mi jefe. Me avisaron que no vaya más a trabajar”, señaló Cruise. Como era de esperarse, el caso causó revuelo en redes sociales. Varios defendieron a los jefes por esta decisión, mientras que para otros fue graciosa la broma que hizo a los clientes: “Fue muy graciosa la broma”; “Muy desubicado, no es el lugar indicado para hacer algo así. Y mucho menos por cómo está el mundo ahora”, se lee entre las reacciones.

ADVERTISEMENT

Con información de Milenio