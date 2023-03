Redes Sociales.-TikTok es una herramienta que puede ser muy útil, pero a la vez peligrosa pues usarla en tiempos laborales puede traer consigo terribles consecuencias y una joven así lo experimentó al ser despedida por publicar un video.

La joven explicó lo sucedido y la sorpresa que le causó haber perdido el trabajo tan sólo unas semanas después de haber recibido un aumento de sueldo de seis cifras a sus 24 años. ¿Ironías de la vida?

“Realicé una grabación rápida del café desparramado en todas partes, giré la cara en dirección a la cámara y grité ‘maldita sea’. Puse stop a la filmación y la subí a la red social. No utilicé mi gran cerebro para pensar en el hecho de que, gracias al sonido del vídeo, se puede escuchar a mi jefe de producto hablando… Porque yo estaba en una en mi reunión semanal de equipo”.

Comentó que aprovechó un momento donde no debía intervenir en la reunión y aprovechó para subir el video en la plataforma, a través de su cuenta @brokeasshorsegirl.

“Mis compañeros mantenían una charla que no tenía absolutamente nada que ver conmigo. Así que me fui, grabé el clip de 20 segundos y lo compartí. Cuando subí el vídeo, no me di cuenta que de fondo se escuchaba la reunión de trabajo. Y no pensé en ello hasta el día siguiente”.

Lamentablemente la sonrisa se le borraría pronto cuando el área de Recursos Humanos la mandara llamar para darle la noticia de que estaba despedida luego de cometer una grave falta por publicar videos en redes sociales durante horarios laborales. especialmente porque se escuchaba a su jefe hablando.

“Me despidieron de mi empleo IT remoto, con un sueldo anual de seis cifras, porque publiqué un clip de TikTok en internet. Mis colegas no estaban hablando (en la reunión) de nada súper confidencial. Sinceramente, apenas se los oye de fondo, pero desgraciadamente consideraron que era una razón válida para despedirme y me echaron. No me queda más remedio que aceptarlo, la regué. Se trató de un descuido, lo acepto al cien por cien. Me echaron, no puedo hacer nada”.

Pese a que eliminó el video ya era demasiado tarde y aunque aceptó el castigo reconoció que consideraba brutal el haber perdido su empleo por un descuido minúsculo que le valió su empleo y el reciente incentivo económico que había recibido.

“Lloré durante unos cinco minutos, creo. En definitiva, me sorprendió mucho que algo tan minúsculo los llevara a despedir a alguien que acababa de recibir un aumento de sueldo un par de semanas atrás”.

El video donde explica esto fue eliminado también al parecer por la serie de ataques que recibió la joven, pero subió otro donde aclara lo sucedido e incluso se lanza contra sus detractores.

Fuente Agencia