Colombia.- Cansada de estos actos una joven graba acoso de su jefe y vecinos le dan una golpiza al sujeto mano larga.

Momentos difíciles vivió esta mujer que tuvo que llegar a este extremo para ponerle un alto a su jefe que no entendía con palabras.

Lamentablemente hechos como estos suceden en todas partes del mundo, y este en particular sucedió en Colombia.

Mujer graba a su agresor

La joven de este vídeo decidió poner en evidencia a su agresor sexual, colocando su celular para atestiguar los constantes abusos de su jefe.

La mujer que trabaja en un famoso restaurante de Cartagena, en Colombia, mostró como su jefe, ya sin importarle el lugar busca a toda costa aprovecharse de ella, a pesar de las negativas por parte de ella.

En las imágenes se aprecia a la mujer trabajando en lo que parecería ser una bodega, cuando de pronto el hombre se parece y comienza a tocarla. Todo quedó grabado y decidió subirlo a redes sociales.

Vecinos ven el video y le dan una paliza al sujeto

Luego de difundirse este video, otro clip atestiguó la paliza que recibió este hombre afuera del establecimiento, por parte de los vecinos del lugar que reprobaron tal acción.

En este nuevo clip se ve a un multitud en la calle y uno segundo más adelante al hombre golpeado y lastimado del rostro, mientras las autoridades llegan al lugar para resolver el problema.

#ABERRANTE. Joven empleada de conocido restaurante del Centro Histórico de Cartagena decidió grabar a su jefe que constante/ la acosaba sexualmente. El sujeto, identificado como Carlos Esquivel, fue golpeado por la comunidad cuando se enteraron de la situación. pic.twitter.com/v2fYfnbUXE — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) December 28, 2022

Redes sociales hace viral estos videos

Luego de ser difundida la historia de acoso de esta mujer, los clips no tardaron en hacerse viral; asimismo, los internautas no tardaron en dar sus opiniones, algunos defendiendo a la chica agredida. Asimismo, otro tanto asegura que puede ser actuado o que no creen toda la historia.

Sea cual sea el caso, queda claro que la joven que grabó el acoso de su jefe para luego recibir por parte de los vecinos golpiza es un claro ejemplo de que no es no.

Con información de MVSnoticias