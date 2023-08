México. – En la red social de TikTok, un joven exhibió a su tía, quien le habría mentido a toda su familia con padecer una enfermedad terminal para que le dieran dinero para someterse a una cirugía estética.

De acuerdo con el usuario identificado como Alex Ontiveros, la mujer de quien no reveló su nombre, le dijo a todos sus hermanos que estaba muy enferma y que le habían diagnosticado cáncer avanzado, les solicitó ayuda para cubrir los gastos de la operación de dicho padecimiento, así como también para el tratamiento.

Pero todo resultó ser una mentira, pues Alex mencionó que a las dos semanas su tía apareció tras la operación y él se percató de que la cirugía a la que se sometió fue a una liposucción.

“Yo tengo una tía que un día nos dio la triste noticia de que tenía cáncer y le pidió dinero a varios de mis tíos para la operación del cáncer y el tratamiento, a las dos semanas apareció con una liposucción hecha”, inició el joven.

Ontiveros mencionó que cuando la mujer les dio la noticia, él estaba muy triste ya que adoraba mucho a su familiar y no podía creer que pudiera estar pasando por dicha situación.

“Lo tengo comprobadísimo así es, yo tengo una tía que adoro con todo mi corazón, nací para ser su sobrino realmente y todo iba bien, hasta que el año pasado, en un día cualquiera nos dio la triste noticia de que tenía cáncer, literalmente le dijo a toda la familia que tenía cáncer y que estaba muy enferma, literal algo súper avanzado, entonces yo me acuerdo que estaba muy triste, yo decía wey es mi tía favorita cómo puede ser que esté muy enferma”, continuó el relato.

El chico reveló que todos sus tíos le dieron dinero a la mujer para que se atendiera lo más rápido posible y en hospitales privados, menos su padre, quien no le creyó.

“Ella planeó todo, le pidió dinero a todos nuestros tíos y también a mi papá, pero él no la ayudo, dijo ‘yo conozco a mi hermana como la palma de mi mano y yo sé que hay algo turbio en esta historia’, y mi papá fue el único de mis tíos que no le dio dinero”, agregó.

Su plan salió perfecto, pues a la mujer le creyeron todos sus hermanos debido a que en la familia anteriormente hubo casos de dicho padecimiento.

“Ella pidió dinero para el tratamiento y para la operación porque la tenían que operar y lo iban a hacer todo en instituciones privadas para que fuera más rápido y para que no avanzar más la enfermedad, yo estaba muy nervioso porque ya ha habido casos de cáncer en mi familia, y yo pensé cómo que otra vez se está dando”, explicó el chico.

La tía de Alex les juró a todos que se le quitó el cáncer y que aparte se hizo dicha operación estética, sin embargo, el joven ni su padre le creyeron, mientras que sus tíos estaban muy contentos de que la mujer “venció la enfermedad”.

“A las dos semanas me acuerdo que se hizo la lipo, literal y mi papá estaba como se los dije, yo hasta la fecha no sé qué pensar, ella jura y perjura que se operó para que le quitaran el cáncer, se le quitó el cáncer y aparte se hizo la lipo”.

“Me sorprende como eso no se ha hablado tanto en mi familia, ella cayó como por debajo del agua, nadie se la hizo de emoción, no pasó nada, todos estaban contentos porque se le quitó el cáncer, pero trae una lipo, tras una cinturita, mis respetos no tienes dinero y haces eso, wow, bravo toda una corrupta”, finalizó Ontiveros.

Con Información de Comunicado