México.-Las redes sociales constantemente regalan joyitas que se vuelven virales, ya que los usuarios de las diversas plataformas buscan la manera más ingeniosa para conquistar el internet.

Prueba de ello el video de un par de estudiantes, que durante una exposición, se volvieron tendencia, debido a que al final de ésta, hubo una declaración que sorprendió a más de uno.

¿Por qué se volvió viral una exposición?

En el video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver a un par de estudiantes realizando una exposición. No obstante, cuando concluyeron su participación, uno de ellos delata a su compañera, ya que no lo había ayudado en nada.

«Y en conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó a nada maestra».

¿Cuál fue la respuesta?

Tras la declaración, la mujer intenta justificarse diciendo que sí lo había ayudado, ya que estaba parada al frente durante la presentación. Asimismo, argumentó que había estado enferma, sin esperar la épica replica de su compañero.

«Tan enferma que se fue a la playa», dijo al tiempo que mostró fotos de la chica presumiendo sus vacaciones en la playa.