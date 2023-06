México.-Lo ocurrido con esta joven universitaria fue compartido en TikTok, donde su caso se ha vuelto viral por tratarse de una licenciatura que imparte la escuela Normal de Maestros en Guerrero; incorporada a la SEP.

“Desde el primer día de la Universidad todo estuvo mal“, contó luego de detallar el esfuerzo de su familia para apoyarla en este sueño de prepararse a nivel universitario.

Video: Joven estudia licenciatura que no existe y comparte que desde el inicio de su carrera le informaron que la licenciatura se había actualizado y cambiado de nombre. Que era su decisión si quería continuar o retirarse.

Dado que estaba poniendo todo su esfuerzo en estudiar y hasta se había cambiado de estado para cumplir su sueño, aceptó el cambio y luego de cuatro años de exámenes y pruebas, se enteró de la verdad.

Cuatro meses antes de titularse, la joven Halis Montero tuvo que pasar una serie de irregularidades que le han dejado un mal sabor de boca. Inicialmente, le informaron que debía acreditar dos semestres de inglés en una semana. Pero eso no sería lo peor.

Lo peor del caso fue que, al iniciar sus trámites de titulación, a la joven le explicaron que probablemente tendría problemas para titularse, por la licenciatura que cursó.

“Una vez es la secretaría me dijeron que la licenciatura era muy nueva que hablara directo con mi Normal para saber si me darían el título. Si no me removerían de mi cargo“, y agregó:

“Fui a la Dirección de Profesiones para preguntar si la Normal tenía esta licenciatura registrada y me dijeron ‘no está, no existe’ resulta que no era oficial y las autoridades grandes no sabían que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura“.

Como ella temía, las autoridades le informaron que, en efecto no había títulos. Información que usó para resolver su situación profesional con las autoridades estatales y municipales sin que pudieran ayudarle con una respuesta.