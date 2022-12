Redes.- Navidad es sinónimo de regalos y una excelente oportunidad para recibir una consola o videojuegos para la colección. Sin embargo, estas fechas también proliferan los videos de niños -y no tan niños- decepcionados por sus regalos y este año no fue la excepción. En las últimas horas, se viralizó el video de un pequeño decepcionado al descubrir que recibió una Xbox Series S.

En el video, se puede observar a un niño abriendo sus regalos durante la mañana de navidad. Es entonces cuando toma un paquete de considerable tamaño y procede a abrirlo, retirando efusivamente el papel que lo envolvía. Lamentablemente, la emoción no duraría tanto, ya que más pronto que tarde su reacción cambiaría a una de enojo.

Dentro del envoltorio se encontraba una Xbox Series S, la consola menos potente de la actual generación. Al descubrirla, el niño simplemente exclamó “Esto no es lo que quería”, para luego dejar el dispositivo en el sillón y retirarse de la sala, ante la reacción confusa de sus hermanos.

En la descripción del video compartida en Twitter se menciona que el joven en realidad esperaba una PlayStation 5, la consola más reciente de Sony. Pero, no hay confirmación de que esta sea el motivo detrás de su ira. Otros usuarios comentan que probablemente esperaba una Xbox Series X, la consola de mayor potencia que ofrece Microsoft, aunque con un precio mayor a la Series S.

La reacción del joven ha ocasionado discusión en redes, ya que muchos consideran que fue una actitud muy grosera de su parte rechazar el regalo de esa forma. Para otros, el clip fue motivo de risa debido a la actitud del niño, quien simplemente no estaba contento de recibir ese regalo.

Man crushed his son soul he wanted that PS5 lol pic.twitter.com/oWD5BMAv8s

— Yugiro Frost Hanma – PlayStation Console Warrior (@JsBlackfrost) December 25, 2022