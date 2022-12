No la voy a dejar sola, ve como está, está inválida no sabe lo que hace, no la voy a dejar sola, voy y la dejo en su casa», fue parte de lo que dijo la mujer que ayudó a la chica en unos de los videos.

Por supuesto que las reacciones no tardaron en hacerse presentes, pues muchos usuarios comenzaron a decir “todas necesitamos amigas como ellas”, haciendo referencia al gran acto que la chica tuvo hacia la joven, aún sin siquiera conocerla.