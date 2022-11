Redes.-Cuando trabajas para una empresa y de pronto te dan ganas de irte de viaje porque consideras que mereces unas vacaciones, debes de pedir permiso a la compañía. Si en caso te dicen que no puedes dejar tu puesto en las fechas que tú deseas, no tienes otra opción que hacer caso para conservar tu empleo. Sin embargo, hay quienes, a pesar de la negativa, deciden irse de viaje. Tal es el caso de un hombre de Perú que se subió a un avión para llegar a su destino soñado sin imaginar que ahí encontraría a su jefe.

Ricardo Alonso Vejarano es el protagonista de esta historia. Él, en su cuenta de TikTok (@ricardoalonsoveja), publicó un video del momento en que se dirigía a su asiento en el avión. Todo estaba bien hasta que se percató de la presencia de su jefe.

ADVERTISEMENT

Al verlo, quedó atónito, pues nunca imaginó que lo vería. “Cuando te encuentras a tu jefe que negó tus vacaciones en tu mismo avión”, escribió Ricardo en su video viral con más de 4 millones de reproducciones en la mencionada plataforma.

“Que me trague la tierra”, colocó el hombre como descripción de su publicación. Muchos usuarios no dudaron en hacer bromas al respecto. “Entenderás por qué te las negó. Te necesitaba porque él se iba”, “yo le diría: ‘Estamos en el mismo vuelo y espero que no tengamos problemas en el vuelo’”, “el mundo es tan pequeño que tiene justo que coincidir para esas cosas, jeje”, son algunos comentarios que se pueden encontrar.

Con Información de Comunicado