Redes.-Muchas veces las personas utilizan filtros para ocultar algunas imperfecciones o realzar su belleza, sin embargo, el abuso de éstos puede causar algunos inconvenientes. Tal es el caso de una usuaria en TikTok, quien contó a través de unas publicaciones en dicha red social que fue plantada por un joven al que iba a conocer luego de que él la viera al natural, sin filtros.

La usuaria -@ninoska_lamaestra1- identificada como Ninoska Rodríguez en TikTok, explicó que conoció a un hombre por internet , él le pagó un viaje a Washington y cuando llegó el momento de verse cara a cara él la plantó.

En su cuenta de TikTok, @ninoska_lamaestra1 compartió la historia del encuentro con el chico. Contó que el joven le pagó el boleto de avión a Washington, lugar donde él vive para que ella volará de Massachusetts a conocerlo. Sin embargo, el joven no se encontró con lo que esperaba y al ver una versión diferente de la joven, sin filtros, la rechazó y no quiso nada con ella.

A través de un video la joven contó su experiencia mientras se ve como ella se regresa por donde vino tras el rechazo del joven.

“Para el chico que me pagó el viaje a Washington y después me vio sin filtro; no quiso nada conmigo”, escribió en la publicación.

A la joven no le quedó de otra que sincerarse y aceptar que reconocía haber abusado de los filtros.

“En realidad soy culpable por abusar de los filtros, debió darse la oportunidad de conocerme más a fondo”, explicó.

