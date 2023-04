México.-Las redes sociales como Snapchat y TikTok cuentan con decenas de filtros para mejorar la apariencia de los usuarios y aunque muchos suelen utilizarlos para corregir imperfecciones o simplemente por diversión, un hombre causó controversia por un video donde mostró que abandonó a una joven en plena cita al darse cuenta de que no se parecía a las fotos que tenía en su perfil de Instagram.

Se trata del usuario @joee_delgado, quien en un inicio publicó un video en su cuenta de TikTok, donde señaló que una chica de Instagram lo había invitado a salir, pero se sentía dudoso de ir porque a pesar de que la joven era demasiado atractiva, había notado que utilizaba mucho maquillaje y sus fotos tenían varios filtros por lo que temía que fuera un caso de «catfish».

«Me invitó a salir una chica en Instagram, pero está demasiado guapa, está de un 10, un 20, pero siento que es catfish porque tiene demasiados filtros», mencionó Joe.

Joven le reclama a mujer por no parecerse a sus fotos (TikTok)

Posteriormente el joven se grabó al acudir a la cita con la chica que conoció en Instagram, pero en cuanto la vio le dijo que utilizaba demasiados filtros en sus fotografías y se sentía un poco engañado, a lo que la mujer le respondió que era algo normal y todos en redes sociales los utilizaban.

«Te pareces, en persona eres casi igual, o sea no es mala onda. Sí te pareces, pero no mucho a tus fotos», le dijo Joe a la joven con la que salió.

Aunque la chica intentó continuar con la cita a pesar de lo que le dijo, Joe insistió en que no se parecía en nada a sus fotos por lo que la mujer le dijo que si quería irse, podía hacerlo y el joven le respondió que sí creía que lo mejor era terminar con la cita, pero antes le pidió que dejara de usar tantos filtros.

«Perdóname pero no te pareces nada(…) No hagas eso, no le pongas tanto filtro y yo sé que suena mal, pero te lo tengo que decir yo porque si no vas a hacer lo mismo con otros chavos y no se me hace justo. Yo te juro que no le meto filtro a mis fotos, tú sales conmigo y soy igualito», le dijo.

Le llueven críticas en redes

El video de Joe ya acumula más de 100 mil reproducciones en TikTok, pero decenas de usuarios lo criticaron por tratar así a la chica con la que salió, otros también le comentaron que no estaba tan guapo como para ponerse exigente con las mujeres.

«Yo creo ella sintió lo mismo, con esa playera yo salgo corriendo». «Exclamó el tipo más guapo del mundo». «Se enojo dice jaja yo creo sería más caballeroso no decirle y pasar el momento con ella, tomar un helado, conocerla y ya, no perdías nada». «Es que el creyó que tenía máscara de perrito en la vida real jaja». «Aguas con el galán y aparte cómo habla», le comentaron.