Colombia.- El joven Imer Hafet Baldovino Quevedo, sorprendió a propios y extraños al llegar a su graduación montando a caballo.

A través de las redes sociales, se apreció el video donde Imer llega a dicha ceremonia acompañado de su fiel amigo, sorprendiendo a más de un familiar y maestro que se encontraban en el evento.

Cuando el estudiante se enteró de la fecha de graduación, el joven pidió permiso para poder asistir a la ceremonia con su compañero, por lo que el director y los profesores no se negaron a dicha petición.

El chico de 17 años llegó acompañado de ‘Tormento’, su fiel amigo, quienes por más de año y medio atravesaron juntos caminos llenos de barro y agua, producto de las afectaciones ocasionadas por el inclemente invierno que se vivió en la región.

SE GRADUÓ EN SU CABALLO Imer Hafeth Baldovino Quevedo, un joven de 17 años de edad, se graduó como bachiller montado en su caballo, el amigo fiel que lo acompañó todos los días por caminos inundados y llenos de barro hasta su colegio. pic.twitter.com/cpJsecJqcs — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) December 11, 2022

La historia del caballo es muy particular, pues ayudó a que el joven atravesara los caminos inundados por un río para acudir a la escuela, y con ello poder concluir sus estudios.

“Siempre me llevó a clases. Salíamos antes de las 6:00 de la mañana de la casa, y siempre llegué cuando las clases ya habían empezado porque el camino es muy malo”, mencionó el joven en entrevista.

Después de terminar sus estudios de bachiller, Imer desea estudiar Ingeniería Agropecuaria,pero hasta el momento no se ha inscrito en ninguna universidad porque no tiene los recursos para poder aspirar a una carrera profesional.

EJEMPLO PARA LOS JÓVENES Imer Baldovino Quevedo se convierte en ejemplo para los jóvenes que quieren salir adelante. Ahora quiere que el Gobierno Nacional lo ayude para estudiar Ingeniería Agropecuaria porque no tiene los recursos para iniciar una carrera profesional. pic.twitter.com/uvdxk0dGmp — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) December 11, 2022

“Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, expresó el joven.