Redes.- Salir a la calle y ofrecer dinero para realizar todo tipo de retos se ha vuelto toda una moda en redes sociales en las últimas semanas. Desde raparse, revisar sus celulares frente a sus parejas o hasta comer la papa más picante del mundo son algunas de las sumas que influencers ofrecen a cambio de varios miles de pesos. En esta ocasión, el creador de contenido Hot Spanish salió a ofrecer dinero a cambio de que jóvenes dejaran que su novio besará a una chica que lo acompañaba: «¿Dejarías que tu novio bese a mi amiga por cien pesos?», era la pregunta que el youtuber hacía por la calle.

La oferta inicial fue de 500 pesos, sin embargo, aumentó hasta llegar a los siete mil, dicha cantidad fue inevitable de rechazar por una pareja que caminaba por un centro comercial que luego de pensarlo por varios segundos decidió aceptar. Aunque al principio tenían duda por aceptar el reto, la pareja aceptó los siete mil pesos a cambio de que el joven se besará con la amiga de Hot Spanish. Desde un inicio se dejó en claro que no tenía que ser un beso corto, sin embargo, la duración e intensidad con la que lo hicieron terminó por molestar a la chica. Mientras el joven que vestía una playera roja cumplía con el reto, su pareja se alejó del lugar notoriamente molesta. «Ya se fue tu novia. ¿Había aceptado, no?», dijo el youtuber famoso.

La chica reconoció que le molestó por un momento la situación, sin embargo, no es algo por lo que terminarían su relación y terminó aceptando los siete mil pesos. El video suma más de 34 millones de reproducciones en la plataforma y generó todo tipo de comentarios. «We era solo un beso jajaja se la comió ni cuenta se dio que se fue», «La chica no se enojo solamente no fue fácil ver lo que ella acepto», «Ella: me ofende muchísimo pero lo tomaré», «No se porque siempre aceptan si se van a enojar JAJAJAJA», escribieron en los comentarios.

