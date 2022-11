Redes.- En TikTok encontramos muchos videos de risa, pero también muchos que conmueven. Tal como la historia de una joven que ha conmovido a los internautas al contar el triste momento que vivió al morir su abuelo. En un video publicado por la joven @marisol.ydv, explicó lo que su profesora le pidió tras haber enterrado a su abuelo.

La joven estudiante publicó en su cuenta de TikTok un video de corta duración en el que dio a conocer que recién acababa de enterrar a su abuelito y en la escuela ya le estaban pidiendo que realizara una exposición. “Acabas de enterrar a tu abue, pero la doctora dijo que si no exponías al día siguiente, no te podía calificar”, dice la joven en un texto en el video. En la descripción del clip, la joven de nombre, Sol Díaz Villarreal, destacó una frase que desató el apoyo de los internautas: “Un poquito más de empatía no hubiera estado mal”.

Entre los comentarios, la mayoría de las personas enviaron su apoyo a la joven y aprovecharon para contar sus experiencias, que habían sido similares a las de la usuaria de TikTok, compartiendo situaciones por las que pasaron y las personas no mostraron empatía al momento que estaban viviendo: “Yo di mi examen final antes de ir a enterrar a mi abuelita también me dijo que no me iba a poner nota si no lo presentaba ese día”; “Cuando mi abuela estaba muriendo el hospital pedí permiso para poder viajar hasta donde estaba ella la de RH “para qué vas? Ya va a morir”; “Siento mucho tu pérdida, mi mamá murió el 28/Oct, varios profesores están reprobando me por las faltas y muchos no me están contando el justificante”; son algunos de los comentarios que inundan la publicación.

​La publicación se volvió viral en TikTok y ya alcanza más de 250 mil reproducciones y cientos de comentarios enviando condolencias a la joven y recriminando la poca empatía de su docente.

@marisol.ydv Un poquito más de empatía no hubiera estado mal ♬ original sound – EX7STENCE™

Con información de Milenio