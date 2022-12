México.-Charly López no pudo contener las lágrimas cuando mandó un mensaje para su hijo Emiliano, del que está separado debido a los problemas que tiene con su madre, Ingrid Coronado, a la que también dijo que perdona después de todo «el daño» que le ha hecho. El ex miembro de Garibaldi tomó su programa y en vivo habló sobre los problemas que tiene con su primogénito, con el que aseguró que está dispuesto a conversar para arreglar la situación, ya que es algo que no le compete.

Después de que este martes la revista Tv Notas publicara una entrevista en donde Charly acusa a su exesposa de esperar la muerte de Fernando del Solar, el cantante y conductor habló sobre el tema en su programa «Vivalavi», en el que aprovechó para dirigirse a su hijo, de 24 años, con el que está distanciado debido a que está apoyando a su madre. El artista afirmó que este es una situación de adultos, en la que no debería involucrarse, por lo que le pidió conversar y tomar un café para arreglar las cosas.