México.-Así pasó cuando el influencer Alexis Omman abordó a varias personas. Los rostros denotando incredulidad fueron más de uno.

Si bien era una invitación, también tres desafíos para Omman. El primero fue comprar rápidamente “todo lo que una persona necesita para ir al Mundial”; segundo, “comprar todo de la manera más barata posible” y, tercero, evitar “pintarse el cabello de rosa” en caso de no llegar a tiempo para ver el primer partido de México en Qatar 2022.

–Esto que te voy a decir no es una broma, básicamente yo me dedico a hacer videos en internet. Literalmente solo porque me dijiste que sí te quiero dar un viaje todo pagado al mundial, qué dices: ¿Te animas?”, precisó el influencer.

–Simón, claro, le reiteró Daniel.

Pero pasaron unas horas, Daniel cambió de opinión y le hizo saber a Alexis, que no podía ir. Le contó que era albañil y había pérdido el trabajo y lo que sacaba de la venta de plátanos era para mantener a su familia.

Alexis Omman le propuso, entonces, darle una cantidad de dinero para apoyar a su familia en lo que realizaba el viaje.

Lo primero que tuvo que hacer Omman fue tramitarle el pasaporte, además de la compra de los boletos para el viaje de Daniel.

En eso estaban cuando Daniel dijo que no contaba con maletas y que si en el vuelo aceptaban “cajas de San Juan o Bachoco”, para llevar su ropa.

Daniel tuvo que realizar el viaje sólo, aventurarse no fue sencillo para este joven que por primera vez se subía a un avión y viajaba a un país extraño, con las limitantes del idioma, pero lo logró, llegó a Qatar y estuvo presente en el primer partido de México en Qatar.

