Redes.– Una influencer fue objeto de burlas en TikTok luego de que presumiera una oferta de trabajo en Zapopan, Jalisco, sin embargo, aseguró que no sabía en donde se encontraba dicha ciudad, por lo que cientos de internautas comenzaron a criticarla y responder sarcásticamente.

Se trata de la mujer identificada como @cecymtzcadena quien compartió que recibió una oferta laboral para ejercer como abogada en Zapopan, sin embargo, la influencer se mostró muy confundida pues nunca había escuchado la existencia de dicho lugar.

“Me quieren cambiar a trabajar a Zapopan, tipo ¿qué es Zapopan?, sí, muy padre, si no me dan cien mil pesos no voy a trabajar allá, ni en drogas”, expresó.

La mujer creyó que su video causaría una ola de apoyo para ayudarla a localizar dicha ciudad, no obstante, fue todo lo contrario, pues pronto comenzó a recibir cientos de burlas y comentarios sarcásticos:

“Noooo, no vengas a Zapopan. Tenemos mil mejores que tú”, “No te vayas Ceci, En Zapopan la gente SÍ piensa”, “En Zapopan multan por ir grabando y manejando”, “No sé si sea real o un personaje no te quisiera de abogada”, expresaron las internautas.

Influencer no sabe donde es Zapopan pic.twitter.com/3qBvAVbYBe — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 24, 2022

Tras la lluvia de comentarios, la influencer decidió grabar un segundo video insultando a todas las mujeres que comentaron su primer clip. La influencer se defendió asegurando que ya no iría a Zapopan, y señalando que su físico era mejor que el de las mujeres que comenzaron a insultarla.

“No se preocupen, no me voy a vivir a Zapopan, qué raro que todas las que me comentaron son mujeres, les quiero decir algo a todas esas que me dicen que no vaya, ya quisieran la mitad de mi cara, con la mitad de mi cara sobreviven”, expresó.

Influencer se defiende de críticas pic.twitter.com/fSGlvsW3Ew — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) November 24, 2022

