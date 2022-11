Como era de esperarse, el video causó revuelo. El clip se viralizó con múltiples comentarios.

Al respecto, el hombre contó cuál fue su impresión al ver la reacción de su bebé:

“Él no lloró. Su mandíbula cayó y golpeó el suelo; me miró en estado de shock. Respiró hondo y se compuso. Después de unos 20 segundos se dio cuenta de que era yo, pero incluso hacia el final del video no parecía convencido del todo. Mi esposa me prefiere con la barba. Durante toda la vida de Theo me ha conocido con ella, así que creo que también la prefiere, le gusta agarrarla y jalarla”, indicó a medios internacionales.

