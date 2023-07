México.-En la conversación se puede leer como entre risas el novio le dijo a su pareja que no iría con ella a ver Barbie y cuando ella le preguntó la razón, él le respondió que consideraba que esa película era algo para mujeres y sería mejor que vieran o hicieran algo que los dos disfruten y no que solo le guste a uno.

«Nel ni lo pienses jajaja (…) Porque es de morras esa película, si vamos a hacer algo o ver algo ¿por qué no algo que disfrutemos los dos? ¿No te parece?», fue la respuesta que le dio el novio.

Finalmente la novia le respondió que una relación también se trata de hacer cosas que le gusten al otro y resaltó que ella vería cualquier cosa que él quisiera, lo que terminó causando el enojo del novio y le contestó: «Sí, si quieres también me pinto las uñas, Victoria».

La publicación de Twitter ya acumula más de 160 mil likes y causó un debate en la red social, por un lado algunos usuarios reprobaron la actitud del novio por no ser capaz de hacer un sacrificio por su novia. Otros también consideraron que es una «red flag» que sienta que va a perder su masculinidad por ver la película Barbie y le aconsejaron que mejor terminara su relación.

«No se le vaya a caer algo por acompañar a su novia a ver una película». «Amiga, por favor dime que ya no es tu vato». «Literalmente las veces que he ido al cine con mi novio han sido para ver pelis que él tenía muchas ganas de ver y que a lo mejor a mí no me hacían tanta ilusión, pero igualmente iba». «Y luego está mi novio que se va a vestir de rosa conmigo», comentaron algunos usuarios.

Por el contrario también hubo personas que le dieron la razón al hombre y opinaron que no por ser pareja tienen que hacer todo juntos. Finalmente la usuaria pidió en los comentarios que no la atacaran a ella y aclaró que al final sí se dio cuenta y prefirió terminar esa relación.