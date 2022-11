Redes.- Tal como dice el dicho “afortunado en el juego, desafortunado en el amor”, es lo que le ha sucedido a un hombre en Alemania que se ganó más de nueve millones de euros en la lotería, pero que no tiene con quien compartirlo. Kursat Yildirim es un hombre de 41 años para quien la suerte le sonrió y pudo hacerse millonario de la noche a la mañana, pero no fue por esto que se ha hecho viral en redes sociales, fue porque él mismo ha admitido que se encuentra buscando a una mujer con quien pueda compartir su fortuna.

“Ella puede ser rubia o morena, no me importa. Solo quiero enamorarme. Busco una mujer a la que le encante viajar y que esté lista para formar una familia conmigo” mencionó.

El hombre relató su historia a un periódico alemán en donde platicó que el dinero se encuentra en buenas manos, pero necesita compañía para poder disfrutarlo, una persona real, ya que afirma que, a raíz de su fortuna, muchas personas con quien ya no tenía contacto lo volvieron a buscar. “Necesito una mujer en la que pueda confiar sin importar lo que pase. Puedo cuidarme muy bien. He tomado precauciones. El dinero está en buenas manos”. Al conocer la historia, el medio local creó un correo electrónico para que las mujeres interesadas mandaran mensaje y ponerse en contacto con el afortunado hombre.

A pesar de la fortuna de la que ahora es dueño, Kursat no olvida sus raíces trabajadoras y aunque ya ha renunciado a su trabajo en una fábrica de acero, el hombre transfirió una cierta cantidad a sus hermanos y padres ya que menciona que ahora tiene la capacidad "de hacer feliz a mucha gente".

Con información de Milenio